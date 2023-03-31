Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'un formda golcüsü Haji Wright ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Haji Wright bombası patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor forması giyen Haji Wright, bu sezon sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekmişti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, yıldız golcüye ilgisi olduğu ifade edilmişti. Ezeli rakiplerin transfer yarışına girdiği 25 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS FB spor haberi)
25 yaşındaki santrfor bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından yakın takibe alınmıştı.
Yaşadığı sakatlık sonrası transferi gerçekleşmeyen Haji Wright, sahalara dönmesinin ardından formda performansını devam ettirdi.