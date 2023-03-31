"Geçen hafta içinde başkanımız Aziz Çetin ve asbaşkanımız Aytaç Altay ile birlikte İstanbul'da bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Galatasaray ile görüştük ama bir aşama kaydedemedik. Fenerbahçe ile de bir temas oldu. Biz düşüncemizi, onlar da şartlarını söylediler"