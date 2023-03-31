Serie A takımlarından Juventus'un yıldız forveti Moise Kean'in transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.
Moise Kean'den transfer açıklaması! Galatasaray ve Zaniolo...
Transferde adı Galatasaray ile anılan Juventus'un yıldız golcüsü Moise Kean, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki santrfor, kariyer planlaması ve Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferine dair flaş ifadeler kullandı. İşte Kean'in o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Özellikle sarı kırmızılı takımın, Nicolo Zaniolo ve Moise Kean'in yakın arkadaş olması sebebiyle transferde bir adım önde olduğu belirtilmişti.
Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, kariyeri planlaması ve Zaniolo'nun Galatasaray'a transferine dair açıklamalarda bulundu.