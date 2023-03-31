Galatasaray'dan şampiyonluk hediyesi! Yılın transferi imzayı atıyor

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda flaş bir hamle yapacak. Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, bomba hamlelerine yazın da devam edecek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2023- 09:49