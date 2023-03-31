Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan şampiyonluk hediyesi! Yılın transferi imzayı atıyor
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda flaş bir hamle yapacak. Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, bomba hamlelerine yazın da devam edecek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılı takım liderliğini sürdürerek sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor.
Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 6 puan önünde yer alıyor.