Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: PSG'den Mauro Icardi kararı! G.Saray ve transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi. Cimbom kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...| (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Arjantinli yıldız için herhangi bir kiralama bedeli ödenmezken, maaşının ise 750 bin Euro'luk kısmı G.Saray'ın kasasından çıktı.
30 yaşındaki santrfor, ilk etapta oyuna sonradan dahil olurken; daha sonra ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu.