G.Saray'da Karabağ hazırlıkları
Cimbom'un B planı hazır! Boey ayrılırsa...
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
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G.Saray'da Karabağ hazırlıkları G.Saray'da Karabağ hazırlıkları 23:31
Itoudis: Önemli bir galibiyet aldık Itoudis: Önemli bir galibiyet aldık 23:27
Itoudis: Önemli bir galibiyet aldık Itoudis: Önemli bir galibiyet aldık 23:25
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F.Bahçe Beko sahasında galip! F.Bahçe Beko sahasında galip! 22:57
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F.Bahçe Beko sahasında galip! F.Bahçe Beko sahasında galip! 22:40
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Valencia derbiye konsantre! Oynamak için... Valencia derbiye konsantre! Oynamak için... 22:04
F.Bahçe'ye Fransız forvet! Ön görüşme gerçekleştirildi F.Bahçe'ye Fransız forvet! Ön görüşme gerçekleştirildi 22:00
Cimbom'un B planı hazır! Boey ayrılırsa... Cimbom'un B planı hazır! Boey ayrılırsa... 21:54
Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı 21:32
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