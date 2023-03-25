Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde zirvede yer alıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un B planı hazır! Sacha Boey ayrılırsa...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Teknik direktör Okan Buruk, genç ismin sezon sonunda ayrılması ihtimaline karşın B planını belirledi ve o ismi listesine yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin transfer radarındaki Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir planı devreye sokacak.
İngiltere, Fransa, Portekiz ve birçok ülkeden talibi olan Fransız sağ bekin durumuna göre hamle yapacak.