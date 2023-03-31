GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yarışı kızışıyor! İtalyanlardan sonra...

Sezon başında 1 yıllığına PSG'den kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray'da kendini buldu. Performansı ile Avrup kulüplerinin yeniden radarına giren yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2023- 06:40