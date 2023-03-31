Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin talipleri artıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yarışı kızışıyor! İtalyanlardan sonra...
Sezon başında 1 yıllığına PSG'den kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray'da kendini buldu. Performansı ile Avrup kulüplerinin yeniden radarına giren yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Takvim'in haberine göre Roma ve Milan'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de kancayı takmış durumda.
MESSI KABUL ETMEDİ
Bilindiği üzere PSG'de oynayan süper yıldız Lionel Messi'ye transfer teklifi yapan Al Hilal, Tangocu'dan olumsuz geri dönüş aldı.