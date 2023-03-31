Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm planlar kupa üzerine yapılırken, transfer çalışmalarını da sessiz sedasız sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un B planı hazır! Lucas Torreira ayrılırsa...
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu Avrupa devleri tarafından takip edilirken, Cimbom ayrılığa karşın B planını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm planlar kupa üzerine yapılırken, transfer çalışmalarını da sessiz sedasız sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı.
Yaz transfer döneminde Lucas Torreira'nın İtalya'ya transfer olması halinde Lerma için düğmeye basılacak.