Mauro Icardi yerine bir başka dünya yıldızı! G.Saray'ın teklifini bekliyor...

Mauro Icardi yerine bir başka dünya yıldızı! G.Saray'ın teklifini bekliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezon için çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Cimbom yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin takımda kalmaması durumuna göre planlarını yapıyor. Aslan Arjantinli forvetin yerine bir başka dünya yıldızı için girişimlerde bulundu. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 12:13