Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Adana Demirspor engelini de kayıpsız aşmıştı.
Mauro Icardi yerine bir başka dünya yıldızı! G.Saray'ın teklifini bekliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezon için çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Cimbom yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin takımda kalmaması durumuna göre planlarını yapıyor. Aslan Arjantinli forvetin yerine bir başka dünya yıldızı için girişimlerde bulundu. İşte detaylar...(GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu iddialı isimlerle güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Cimbom'da gündem golcü transferi... Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu Aslan'da, listeye yeni bir dünya yıldızı eklendi.