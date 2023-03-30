TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Di Maria gelişmesi! Nisan ayında...

Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı kırmızılılar, haziran ayında Juventus ile sözleşmesi sona erecek Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyordu. Yıldız futbolcunun transferinde önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)