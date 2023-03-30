1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSİYAD) geleneksel iftarı gerçekleştirildi.
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Dursun Özbek, Fatih Terim ve Okan Buruk...
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da geleneksel iftar organizasyonu düzenlendi. İftara sarı kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim de katıldı. Terim'in, Dursun Özbek ve Okan Buruk ile samimiyeti dikkatlerden kaçmadı. İşte yaşananlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İftara Sarı-Kırmızılılar'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de katıldı.
Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli hocanın, Dursun Özbek ve Okan Buruk'la samimi halleri dikkat çekti.