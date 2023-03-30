Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'a gidecek mi? İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer sözleri!
Galatasaray'ın transfer durumuna dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezon için Manchester City forması giyen İllkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyordu. 32 yaşındaki yıldız orta sahanın transfer durumuna dair menajerinden açıklama geldi. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek yılın transfer planlamalarını yapmaya devam ediyor.
Cimbom yeni sezon için birçok ismi transfer listesine aldı.