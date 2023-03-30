Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! G.Saray'dan ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana üstüne koyarak giden ve başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin radarına girmişti. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Erkut Söğüt; kulüp adı da vererek transfer söylentilerine dair açıklık getirdi. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım devre arası transfer döneminde de takviyelerini sürdürdü ve Avrupa'da adından söz ettirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 6 puan fark attı.