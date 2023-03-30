Sarı-kırmızılılar, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservisini almak için görüşmelerini sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milot Rashica kararı! Sezon sonunda...
Galatasaray yaz transfer döneminde Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, sarı-kırmızılıların teknik heyetini memnun etti. Cimbom Kosovalı yıldızın bonservisini almak isterken, sezon sonunda teklif edeceği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservisini almak için görüşmelerini sürdürüyor.
Sezon başında Norwich'ten kiralanan Kosovalı futbolcu, ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı.
Sarı kırmızılı yönetimin, önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.