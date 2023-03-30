Kaan Ayhan'ı transfer eden Galatasaray gelecek sezon için de stopere takviye yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Çizme'den talip! Transferde Merih Demiral detayı
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda teklif gelecek oyuncular da merak edilirken, Victor Nelsson'a Çizme'den talip çıktı. İşte transferde Merih Demiral detayı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Victor Nelsson'la yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperden 20 milyon euro civarında bir gelir bekliyor.
İtalya'da Merih Demiral'ın 20 milyon euro'ya Inter'e gideceği iddialarının gün geçtikçe artıyor.