GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Çizme'den talip! Transferde Merih Demiral detayı

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda teklif gelecek oyuncular da merak edilirken, Victor Nelsson'a Çizme'den talip çıktı. İşte transferde Merih Demiral detayı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 06:40