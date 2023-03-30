GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'nın veliahtı Livakovic! Cimbom düğmeye bastı

Kaptan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve sözleşmesinin 2024'te bitecek olması nedeniyle Galatasaray, şimdiden bu bölgeye arayışlara başladı. Sarı-kırmızılı takım Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic için devreye girerken, 28 yaşındaki file bekçisi A Milli Takım'mızla oynanan maçta müthiş kurtarışlar yapmıştı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 06:40