Galatasaray sözleşmesi 2024'te bitecek olan Muslera'nın boşluğunu doldurmak için şimdiden arayışlara başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'nın veliahtı Livakovic! Cimbom düğmeye bastı
Kaptan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve sözleşmesinin 2024'te bitecek olması nedeniyle Galatasaray, şimdiden bu bölgeye arayışlara başladı. Sarı-kırmızılı takım Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic için devreye girerken, 28 yaşındaki file bekçisi A Milli Takım'mızla oynanan maçta müthiş kurtarışlar yapmıştı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray sözleşmesi 2024'te bitecek olan Muslera'nın boşluğunu doldurmak için şimdiden arayışlara başladı.
Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin yerini doldurabilecek bir isim üzerinde çalışmalar yapıyor.
Muslera'yı aratmayacak düzeyde kaleci arayışında olan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.