Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Moise Kean...
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Cimbom'un kozu Nicolo Zaniolo
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezon sonunda hücum hattında büyük bir yapılanmaya gidecek. Sarı-kırmızılılarda kiralık Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in mukaveleleri sona ererken, yerlerine ise gelecek isimler bakılmaya başlandı. Cimbom yıldız ismi kadrosuna katmak isterken, transferde Beşiktaş da devreye girdi. Sarı-kırmızılıların transferde kozu ise Nicolo Zaniolo... İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Sarı-kırmızılı ekipte, Bafetimbi Gomis'in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
İcardi'yle devam edilmesi planlanıyor ancak PSG'yle henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil...