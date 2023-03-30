Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolo transferinde KAP'a bildirilmeyen mali detayları açıkladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'ın Nicolo Zaniolo planı! Eğer giderse...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, takviyelerini devre arasında da sürdürdü ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İtalyan yıldızın serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlerken, 23 yaşındaki oyuncu bu rakama gitmesi durumunda 2 transfer yapacak. İşte o futbolcular ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Roma'ya 5 yıl vadeli 15 milyon Euro net bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye 15 milyon Euro civarında oyuncu ve kulüp performansına bağlı bonuslar koydu.
Ballon d'Or maddesi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Zaniolo'nun Ballon d'Or kazanması gibi gerçekleşme olasılığı çok düşük bonusların yazıldığı sözleşmede yönetimin 14 milyon Euro kâr hedefinde olduğu ortaya çıktı.