GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'ın Nicolo Zaniolo planı! Eğer giderse...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, takviyelerini devre arasında da sürdürdü ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İtalyan yıldızın serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlerken, 23 yaşındaki oyuncu bu rakama gitmesi durumunda 2 transfer yapacak. İşte o futbolcular ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 06:40