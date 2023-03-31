HAZİRANLAR DA BİZİM OLACAK

GSYİAD'ın iftarında bir konuşma yapan Özbek, şampiyonluk için iddialı konuştu. Özbek, "Bu sene her ay bizim. Mayıslar da bizim. İnşallah haziranlar da bizim olacak" dedi.