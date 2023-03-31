Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatih Terim, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) iftar yemeğinde boy gösterdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe derbisi öncesi..."
Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan deneyimli çalıştırıcı, Okan Buruk'a güvenoyu verdi ve şampiyonluk konusunda konuştu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Oldukça samimi bir ortamda geçen yemekte Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli teknik direktörü, Fenerbahçe ile oynanacak ligin son maçına davet etti.
Fotomaç'ın haberine göre; NEF Stadı'nda olmasının kendilerine büyük güç vereceğini söyledi. Timur Ayrıca, "Tabii ev sahibini, evine davet etmek ayıp oluyor" esprisi yapmayı da ihmal etmedi.