Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Belotti heyecanı!
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde yeni sezon çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Roma'da beklediği çıkışı yapamayan ve İtalya Milli Takımı'ndaki formasını da kaybeden Belotti'den vazgeçmiyor. Bu noktada yeni sezon öncesi Erden Timur devre arasında gerçekleştiremediği Belotti transferini bitirmke için düğmeye bastı. GS SPOR HABERLERİ
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom'un önceliklerinden biri de forvet transferi...