A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Bursa'da Hırvatistan 2-0 mağlup oldu.
TRANSFER HABERİ: Orkun Kökçü için flaş Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması!
A Milli futbolcumuz Orkun Kökçü için Ronald de Boer dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Hollandalı isimden dikkat çeken Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri...
D grubunda 2 maçta 3 puan toplayan ay-yıldızlılar 3. sırada yer aldı.
Milli takımda başarılı performans sergiliyen Orkun Kökçü performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Ziggo Sport'a konuşan Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald de Boer, milli oyuncuya övgü dolu sözler söyledi.