Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
TRANSFER HABERİ: Angel Di Maria kararını verdi! Galatasaray'a...
Sezon başında flaş transferlere imza atan Galatasaray devre arasında da transferlere devam etti. Bu sezon dünya devlerine bir yenisini eklemek isteyen Cimbom, Angel Di Maria'nın kapısını çaldı. Arjantinli yıldız transfer için kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom'da diğer yandan gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor.