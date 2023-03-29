Ülkemizde 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pjanic Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyiyor.
Pjanic'ten Zaniolo sözleri! "Galatasaray..."
Ülkemizde Beşiktaş forması 2021-2022 sezonunda görev alan Pjanic'ten Galatasaray'a transfer olan Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Pjanic'in yıldız futbolcu hakkındaki sözleri... GS SPOR HABERLERİ
Ülkemizde 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pjanic Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyiyor.
Pjanic Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.
32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asist üretmişti.