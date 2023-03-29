Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde pek çok yıldızı renklerine bağladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Bu transfer çok konuşulur! Icardi ve takas...
Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda Icardi'nin olup olmayacağı tartışmaları devam ediyor. Ortaya çıkan son iddia ise oldukça gündem yaratacak gibi duruyor. GS SPOR HABERLERİ
Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi ise Mauro Icardi oldu.
Cimbom, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.