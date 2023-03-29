GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri artıyor! Sacha Boey'a Çizme kancası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke Fransa'dan ve İngiltere'den talipler olduğu bilinirken, bir iddia da İtalyan basınından geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2023- 19:37