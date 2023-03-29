Performansıyla göz dolduran Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey Avrupa devlerinin gözdesi konumuna geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri artıyor! Sacha Boey'a Çizme kancası
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke Fransa'dan ve İngiltere'den talipler olduğu bilinirken, bir iddia da İtalyan basınından geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların 2021 yılında Rennes'den 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu, yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor.
Kalitesini gösteren Sacha Boey, bu sezon da teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor.