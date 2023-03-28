Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda Mertens belirsizliği sürmeye devam ediyor. Hem Kasımpaşa hem de Konyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu için sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 12:29