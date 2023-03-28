Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda Mertens belirsizliği sürmeye devam ediyor. Hem Kasımpaşa hem de Konyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu için sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek haftayı puansız kapattı.
Konya ekibine galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.