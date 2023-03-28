İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile ligde 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 20 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.

