Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncularda ilk hamleyi Milot Rashica için yapacak.
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Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncularda ilk hamleyi Milot Rashica için yapacak.
Sarı kırmızılılar performansı, karakteri ve takıma olan aidiyet duygusu ile teknik direktör Okan Buruk'un ve yönetimin takdirini kazanan Kosovalı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
Yönetim sezonun tamamlanmasıyla birlikte ilk olarak Mauro Icardi değil Rashica'nın bonservisini almak için hamle yapacak.