GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in sorunu belli oldu! Oynamamasının nedeni...

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf demir, gerekli performansı gösteremiyor. Okan Buruk'un verdiği şansları kullanamayan genç futbolcu yedek kulübesine hapsoldu. Yusuf Demir'in neden performansının düştüğü ve sorununun ne olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 12:33