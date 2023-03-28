Galatasaray'da Yusuf Demir hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in sorunu belli oldu! Oynamamasının nedeni...
Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf demir, gerekli performansı gösteremiyor. Okan Buruk'un verdiği şansları kullanamayan genç futbolcu yedek kulübesine hapsoldu. Yusuf Demir'in neden performansının düştüğü ve sorununun ne olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan genç oyuncu, kendisinden bekleneni bir türlü veremedi.
Karabağ ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de başlayan ve yine varlık gösteremeyen 19 yaşındaki futbolcunun bu durumu tepkileri de beraberinde getirdi.