Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma ve top kapma çalışması ile sona erdi. Sarı- kırmızılı ekipte, Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.