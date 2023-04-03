Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Nef'i 86-64 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 15 sayıyla Fenerbahçeli Dyshawn Pierre oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki 19'uncu galibiyetini alırken; Galatasaray Nef ise 13'üncü mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Murat Ciner



FENERBAHÇE BEKO: İsmet Akpınar 9, Nick Calathes 5, Marko Gudurıc 2, Nigel Hayes 2, Johnathan Motley 14, Tarık Bıberovıc 10, Samet Geyik 7, Şehmus Hazer 11, Melih Mahmutoğlu 11, Dyshawn Pierre 15



GALATASARAY NEF: Mahir Ağva 2, Angelo Caloiaro 7, Göksenin Köksal, Tyrus McGee 11, Daron Russell 7, Efe Vatan, Berke İsmailçebi, Dylan Ennis 6, Sedat Karagülle, Emir Kabaca 13, Dusan Ristic 8, Muhaymin Mustafa 10



1'İNCİ PERİYOT: 24-13



İLK YARI: 47-25



3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-45