Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Erden Timur tek tek açıkladı! İşte Nicolo Zaniolo'nun G.Saray'a toplam maliyeti
Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı ve Avrupa'da adından söz ettirdi. 23 yaşındaki yıldız için kasadan 15 milyon Euro çıkarken, sonraki satış karından da yüzde 20 pay verilecek. Sarı-kırmızılı takımın İtalyan oyuncu için ödeyeceği bonservis ve bonus maddeleri için türlü türlü iddialar ortaya atılırken, başkanvekili Erden Timur tek tek her şeyi açıkladı. İşte Nicolo Zaniolo'nun bonus maddeleri ve G.Saray'ın kasasından çıkan miktar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği metinde İtalyan oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.
Ayrıca Cimbom sonraki satış karından Roma kulübüne yüzde 20 pay da verileceğini açıkladı.