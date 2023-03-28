GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Erden Timur tek tek açıkladı! İşte Nicolo Zaniolo'nun G.Saray'a toplam maliyeti

Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı ve Avrupa'da adından söz ettirdi. 23 yaşındaki yıldız için kasadan 15 milyon Euro çıkarken, sonraki satış karından da yüzde 20 pay verilecek. Sarı-kırmızılı takımın İtalyan oyuncu için ödeyeceği bonservis ve bonus maddeleri için türlü türlü iddialar ortaya atılırken, başkanvekili Erden Timur tek tek her şeyi açıkladı. İşte Nicolo Zaniolo'nun bonus maddeleri ve G.Saray'ın kasasından çıkan miktar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 21:31