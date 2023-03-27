TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray'a! 80 milyon Euro ödenmişti...

Bu sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, milli maç arasında transfere yöneldi. Bu doğrultuda yeni sezon planlamalarını yapan sarı kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü bir futbolcu geldi. Cimbom, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. Aslan bu transferi büyük bir fırsat olarak görüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 11:17