Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transferde yılın çalımı! Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi
Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezonun planlamalarını yapan iki ekip, flaş bir yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İşte o futbolcu ve ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı kırmızılılar, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Beşiktaş ise şampiyonluk hedefinin uzağında kalmasının ardından gözünü gelecek yıla dikti.