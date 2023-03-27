Transferde yılın çalımı! Beşiktaş istiyordu Galatasaray devreye girdi

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezonun planlamalarını yapan iki ekip, flaş bir yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İşte o futbolcu ve ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)