Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan 'baş ağrısı' gerekçesiyle çıkarılmıştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu belli oldu! Flaş gelişme...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı için gelişmeler yaşanıyor. A Milli Takım'dan baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkartılan savunma oyuncusu gündeme düştü. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Konuyla ilgili taraflardan yapılan açıklamalar dikkat çekti.
Yapılan bilgilendirmelerin ardından Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı özel maçın kadrosuna dahil edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında soru işaretleri oluştu.