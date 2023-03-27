Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı.
TRANSFER HABERİ: O futbolcu Galatasaray'a haziran ayında veda ediyor!
Galatasaray'ın sezon sonu yapacağı transfer operasyonuna dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda birçok futbolcuyla vedalaşacak. Cimbom'da ayrılığı kesinleşen ilk isim ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Cimbom'un bu sonuçla 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.