Liverpool'da yıllarca üst düzey performans gösteren Roberto Firmino, önümüzdeki yaz itibarıyla İngiltere'den ayrılıyor.
Anlaşma tamam! Transferde Firmino gelişmesi
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Roberto Firmino konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Brezilyalı yıldız için yeni kulübünün belli olduğu iddia edildi. İşte Firmino'nun yeni sezonda forma giyeceği takım...
Sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı verdi.
Sezon başında Darwin Nunez ve sezon arasında Cody Gakpo transferiyle birlikte Firmino'nun forma şansı azaldı.