Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Victor Moses Galatasaray'a gidecek mi? Rus basını duyurdu
Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen eski Fenerbahçeli Victor Moses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızın haziran ayında sarı kırmızılı ekibe gidip gitmeyeceği belli oldu. Konuyla ilgili flaş haberi Rus basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, yeni sezonda hücum hattına takviye yapma hedefindeydi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, yönetimden kanat oyuncusu istediği öğrenilmişti.