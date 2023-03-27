GALATASARAY HABERLERİ - İtalyanlardan Nicolo Zaniolo iddiası! Ayrılık sinyali sonrası...

Devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, yaptığı açıklamalardan sonra ayrılık sinyali verdi. Yıldız oyuncu verdiği demeçte sarı-kırmızılı kulüpte 5 yıl kalacağının garantisini veremediğini ifade etmişti. İtalyan basını ise Zaniolo'nun açıklamalarından sonra flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)