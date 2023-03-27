Yetenekleri ile futbolseverlerin dikkatini çeken Yunus Akgün, olgunluk kazanması ve de maç temposuna alışması amacı ile Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu için karar verildi
Galatasaray alt yapısından çıkıp Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün bileti kesildi. Genç futbolcu bu sezon istenileni veremedi. 2021-2022 sezonunda Adana ekibinde adeta rüya gibi sezon geçiren yıldız futbolcu için gelecek planları yapıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Akabinde ise Adana ekibindeki başarılı performansı neticesinde Galatasaray'ın kritik planlarında kendine yer bulan genç hücumcu, bir türlü bekleneni veremedi ve yönetimi farklı planlara itti.
GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN İKİLEMİ
Adana Demirspor performansı ile herkesten tam not alan Yunus Akgün, Galatasaray'daki istikrarsız gidişatı ile yönetimi şaşırttı!