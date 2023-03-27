Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'a ülkesinin takımlarından Lyon ve Marsilya talip oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'a 2 talip birden! İşte G.Saray'ın beklentisi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke Fransa Ligue 1'den 2 talip birden çıktı. İşte Cimbom'un bonservis beklentisi ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fransız kulüplerinin yıldız futbolcu için sezon sonu bir hamle yapacağı belirtildi.
Galatasaray yönetiminin de yaz transfer döneminde 15 milyon euro'nun üstünde gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.