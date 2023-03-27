GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Moussa Dembele adım adım Cimbom'a! Erden Timur devrede

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip hücum bölgesini güçlendirmek isterken, gündemdeki isimlerden biri de Lyon'la sözleşmesi bitecek Moussa Dembele'ydi. G.Saray'ın başkanvekili Erden Timur, transfer için devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 06:40