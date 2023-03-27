Sarı-kırmızılılar bu sezonun başında ve devre arasında ses getiren transferler yaptı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Moussa Dembele adım adım Cimbom'a! Erden Timur devrede
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip hücum bölgesini güçlendirmek isterken, gündemdeki isimlerden biri de Lyon'la sözleşmesi bitecek Moussa Dembele'ydi. G.Saray'ın başkanvekili Erden Timur, transfer için devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira, Mata ve Rashica gibi yıldız isimler yaz transfer döneminde kadroya katıldı.
Bu yıldız oyuncuların yanında, bir başka flaş transfer olan Nicolo Zaniolo da devre arası kadroya katıldı.