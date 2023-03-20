Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın gündemine giren son isim Eric Bailly...
TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Galatasaray için stoper iddiası!
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına da devam ediyor. Transfer harekatına başlayan Cimbom için Fransız basınından bomba bir iddia geldi. Aslan, dünyaca ünlü yıldız savunmasına takviye edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın Fransız medyasından derlediği habere göre, Marsilya'nın Manchester United'dan kiraladığı Fildişili oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını yazdı.
Manchester'ın da 1 yıl sözleşmesi kalan Bailly'le devam etmeyi düşünmediği belirtirken Katar ve Suudi takımların yanı sıra Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.