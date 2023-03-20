TRANSFER HABERİ | Fransız basınından Galatasaray için stoper iddiası!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına da devam ediyor. Transfer harekatına başlayan Cimbom için Fransız basınından bomba bir iddia geldi. Aslan, dünyaca ünlü yıldız savunmasına takviye edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 06:40