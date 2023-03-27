Sezon sonunda Galatasaray'ın forvet hattında büyük bir hareketlilik yaşanacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan çifte forvet harekatı! Bonservissiz gelecekler
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezon sonunda hücum hattında büyük bir yapılanmaya gidecek. Sarı-kırmızılılarda kiralık Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in mukaveleleri sona ererken, yerlerine ise gelecek isimler bakılmaya başlandı. Cimbom 2 yıldızı gündemine alırken, bu futbolcuların sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bafetimbi Gomis'in kontratı biterken Mauro Icardi'nin de kiralık sözleşmesi sona erecek.
Sabah'ta yer alan habere göre Icardi'nin bonservisi alınmak istense de aksi bir duruma karşı Galatasaray yönetimi şimdiden hazırlıklarını yapıyor.