Konya deplasmanında 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da performansı en çok dikkat çeken isim Milot Rashica olmuştu.
GALATASARAY HABERLERİ - Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da gözler Milot Rashica'nın üzerinde. Sezon başından bu yana alınan puanlara, oyunuyla büyük katkı yapan yıldız isim takımda kalabilir. Kosovalu oyuncunun geleceği kritik bir detaya bağlı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Son dönemde form grafiği çok ciddi şekilde yükselişe geçen Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, gelinen son noktayı TAKVİM açıklıyor.
PLAY-OFF HEDEFİNİ KOVALIYOR
Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında Norwich City'den kiralanan Rasciha'nın bonservisini mutlaka almak istiyor.