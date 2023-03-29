GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Transferde 2 rakip birden

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezon sonunda hücum hattında büyük bir yapılanmaya gidecek. Sarı-kırmızılılarda kiralık Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in mukaveleleri sona ererken, yerlerine ise gelecek isimler bakılmaya başlandı. Cimbom kulübüyle sözleşmesi sona erecek yıldız ismi gündemine alırken, transferde ise 2 rakip birden çıktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2023- 06:40