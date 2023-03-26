TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a şok haber! Nicolo Zaniolo için görüşecekler

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilmişti. Zaniolo ve transferine dair Çizme basınından bomba bir haber daha geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)