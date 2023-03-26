Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a şok haber! Nicolo Zaniolo için görüşecekler
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilmişti. Zaniolo ve transferine dair Çizme basınından bomba bir haber daha geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, İtalyan yıldızı ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna katmıştı.
Cimbom, 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.