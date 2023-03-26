Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.
GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki oyuncu geleceği hakkında ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım, Roma'dan renklerine bağladığı yıldız futbolcu için kulübüne 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Zaniolo, rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı.