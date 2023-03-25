Galatasaray'da gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurula Erden Timur'un sözleri damga vurdu.
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan transfer itirafı! Hakim Ziyech...
Galatasaray Genel Kurulu'nda konuşan Galatasaray başkanvekili Erden Timur'dan transferle ilgili çok dikkat çeken ifadeler geldi. Timur, Zaniolo'nun satın alma sürecine değinirken bir de Hakim Ziyech bombası patlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımda başkanvekili olan Timur, kulübün transfer döneminde yaşadıklarını anlattı.
Özellikle Nicolo Zaniolo transferine değinen Erden Timur, 3 dakika ile kaçırdıkları yıldızı da açıkladı.