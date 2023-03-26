Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da Alex Telles gelişmesi! Transfer kararı...
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Adı yeniden sarı kırmızılılarla anılan Brezilyalı sol bek hakkında çarpıcı bir haber geldi. 30 yaşındaki futbolcunun transfer durumu büyük oranda netleşti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılıların yeni sezon için transfer gündemine birçok futbolcu gelmeye devam ediyor.
Bu isimlerden birisi de Aslan'ın eski yıldızı Alex Telles'ti.