Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Resmi teklif gelmek üzere
Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız oyuncuya Premier Lig devinden resmi teklif geleceği açıklandı. Konuyla ilgili flaş haberi ise Kamerun basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Cimbom tek hedefini şampiyonluk olarak belirlenmiş durumda.