Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de tutunamamıştı! Galatasaray yeni sezon için listesine aldı
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına takviye istedi. Gelecek sezonda da flaş transferlere imza atmayı planlayan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Aslan, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de forma giymiş o yıldız için devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Öte yandan Aslan'da yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı.