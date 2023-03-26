TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de tutunamamıştı! Galatasaray yeni sezon için listesine aldı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına takviye istedi. Gelecek sezonda da flaş transferlere imza atmayı planlayan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Aslan, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de forma giymiş o yıldız için devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2023- 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023- 12:22